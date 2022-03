Kraken vuole donare 10 milioni di dollari in Bitcoin agli utenti ucraini

14 March 2022 – 10:30

L’exchange di criptovalute Kraken vuole donare 10 milioni di dollari in Bitcoin ai suoi utenti ucraini, pari alle tasse di quasi un decennio.

