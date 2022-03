I Russi stanno liquidando le criptovalute negli Emirati Arabi Uniti

14 March 2022 – 13:30

Secondo alcune fonti i russi stanno cercando di liquidare le loro criptovalute negli Emirati Arabi Uniti per trasformarle in rifugi sicuri.

