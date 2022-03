I CD esistono ancora, vendite aumentate dopo 20 anni

14 March 2022 – 16:44

Stando a quanto riferito dalla RIAA, nel 2021 sono stati venduti 46,6 milioni di CD, il dato è in aumento per la prima volta dal 2000.

The post I CD esistono ancora, vendite aumentate dopo 20 anni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico