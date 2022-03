Google Takeout, nuovi modi per trasferire i dati

14 Marzo 2022 – 22:45

Google ha annunciato che intende implementare nuove funzioni in Takeout per favorire il trasferimento dei dati con il Data Transfer Project.

Fonte: Punto Informatico