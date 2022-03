Escobar: pericoloso trojan bancario per Android

14 March 2022 – 12:33

Escobar è un trojan bancario per Android che viene utilizzato per rubare diversi dati, tra cui i codici inviati via SMS da Google Authenticator.

