Decoder TV semplice e multifunzioni: ecco lo sconto

14 March 2022 – 10:17

Riceve i canali del nuovo digitale terrestre, è compatibile col WiFi e può diventare lettore o registratore: approfitta dello sconto sul decoder TV.

The post Decoder TV semplice e multifunzioni: ecco lo sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico