Crisi dei chip: la guerra in Ucraina aggrava la situazione

14 March 2022 – 10:03

Lo stop dei fornitori di neon Ingas e Cryoin a causa della guerra tra Ucraina e Russia rischia di aggravare ulteriormenet la crisi dei chip.

The post Crisi dei chip: la guerra in Ucraina aggrava la situazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico