ProtonMail consiglia ai russi di pagare in contanti

13 Marzo 2022 – 13:45

Per aggirare le sanzioni, ProtonMail consiglia metodi di pagamento alternativi agli abbonanti russi, tra cui UnionPay, criptovalute e contanti.

