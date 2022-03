Noto editor di Wikipedia arrestato in Bielorussia

13 March 2022 – 12:06

Mark Bernstein, editor di Wikipedia, è stato arrestato in Bielorussia per aver diffuso notizie false sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

The post Noto editor di Wikipedia arrestato in Bielorussia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico