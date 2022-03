Cyberattacco contro Viasat, indagine della NSA

13 Marzo 2022 – 19:45

La NSA e le agenzie di intelligence francese e ucraina hanno avviato un’indagine per scoprire gli autori del cyberattacco effettuato contro Viasat.

The post Cyberattacco contro Viasat, indagine della NSA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico