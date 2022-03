Crypto Week: le criptovalute si prendono la rivincita

13 March 2022 – 10:30

Dopo tante tensioni e una guerra terribile, le criptovalute questa settimana si sono prese la rivincita dimostrando di non essere una bolla.

