L’Ucraina ha creato un sito ufficiale sulla guerra

12 March 2022 – 15:40

L’Ucraina ha creato un sito dedicato alla guerra per far sapere al mondo costa sta succedendo e quali conseguenze abbia l’invasione russa del Paese.

