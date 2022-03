Gli scambi di Bitcoin in Russia e Ucraina crescono oltre il 300%

12 March 2022 – 10:30

Gli scambi di Bitcoin in Russia e Ucraina sono cresciuti complessivamente di oltre il 300% superando gli 80 milioni di dollari con la guerra.

The post Gli scambi di Bitcoin in Russia e Ucraina crescono oltre il 300% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico