Anche Avast e DigiCert abbandonano la Russia

12 March 2022 – 13:12

Avast e DigiCert hanno lasciato la Russia, quindi i cittadini hanno perso gli antivirus della software house di Praga e i certificati dell’azienda USA.

Fonte: Punto Informatico