Adozione di Bitcoin in crescita: ci pensa la guerra ad accelerare i tempi

12 Marzo 2022 – 10:45

Secondo Michael Saylor, CEO di MicroStrategy, saranno la guerra Russia Ucraina e altre situazioni simili ad accelerare l’adozione di Bitcoin.

