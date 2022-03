Virgin Orbit punta al primo lancio dal Regno Unito

11 March 2022 – 10:08

Dopo tre lanci di successo, la compagnia Virgin Orbit ora vuole far partire il suo prossimo aereo dal suolo del Regno Unito.

