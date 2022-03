Ubisoft: attaccata dagli hacker, ecco i dettagli

11 March 2022 – 13:19

Ubisoft ha fatto sapere di essere stata attaccata dagli hacker la scorsa settimana, ma i dati degli utenti non sembrano essere a rischio.

