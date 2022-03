Moduli di contatto usati per diffondere BazarBackdoor

11 March 2022 – 18:12

BazarBackdoor sfrutta i moduli di contatto presenti sui siti aziendali per ottenere l’accesso ai computer e diffondersi nella rete interna.

The post Moduli di contatto usati per diffondere BazarBackdoor appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico