M’illumino di meno: spegni la luce, oggi

11 March 2022 – 7:00

L’iniziativa RAI denominata ‘M’illumino di meno’ quest’anno assume un’importanza ed un significato ben più importanti: spegnere la luce per riflettere.

