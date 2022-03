Meta è un’organizzazione estremista, secondo Mosca

11 March 2022 – 16:41

Meta potrebbe essere considerata un’organizzazione estremista e, in tal caso, verranno bandite tutte le attività sul territorio della Federazione Russa.

