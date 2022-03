Malware nascosto in tool per attacchi DDoS

11 March 2022 – 19:20

Sfruttando il nome di un tool DDoS, alcuni cybercriminali hanno distribuito il malware Phoenix su Telegram, ingannando le ignare vittime.

