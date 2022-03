Chrome: attacchi 0-Day sempre più in aumento

11 March 2022 – 12:40

Google Project fa sapere che dal 2019 gli attacchi 0-Day su Chrome sono aumentati in modo esponenziale e spiega perché e come risolvere.

