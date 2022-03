3 dispositivi diversi ad una sola porta HDMI con questo switch

11 March 2022 – 19:26

Lo switch HDMI Pupow consente di convertire una singola porta HDMI in ben 3 porte così da ampliare il ventaglio di dispositivi con un ingombro minimo.

