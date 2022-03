Resuscitare specie estinte dal DNA è possibile?

10 March 2022 – 10:20

Uno studio sul toporagno dell’isola di Natale risponderebbe alla fatidica domanda: è possibile resuscitare specie estinte dal DNA?

The post Resuscitare specie estinte dal DNA è possibile? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico