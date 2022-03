Lewandowski rompe con Huawei: c’è di mezzo la Russia

10 March 2022 – 7:30

Robert Lewandowski ha stracciato un contratto con Huawei dopo aver saputo di un possibile collaborazionismo (negato da Huawei) con la Russia.

