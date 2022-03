Joe Biden e criptovalute: avanti con brio (ma con prudenza)

10 March 2022 – 6:30

Joe Biden ha firmato l’ordine esecutivo con il quale determina l’approccio degli USA alle criptovalute indirizzando ambizioni e garanzie sul tema.

