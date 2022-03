Dalla NBA Lebron James registra il marchio per una collezione NFT

10 March 2022 – 10:10

L’avvocato dei marchi Mike Kondoudis ha rivelato che Lebron James, star della NBA, ha presentato domanda di marchio per una collezione NFT.

The post Dalla NBA Lebron James registra il marchio per una collezione NFT appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico