Caricatore multiplo 30W e addio al attacca e stacca delle prese (14€)

10 March 2022 – 19:00

Un caricatore multiplo che rende le tue giornate molto più semplici perché con una sola spina, ricarichi fino a 4 dispositivi insieme a costo minimo.

The post Caricatore multiplo 30W e addio al attacca e stacca delle prese (14€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico