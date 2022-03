Windows 11: update per WSA e patch KB5011493

9 March 2022 – 10:23

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento cumulativo KB5011493 per Windows 11 e una nuova versione del Windows Subsystem for Android per gli Insider.

Fonte: Punto Informatico