Windows 11: spopola tra i gamer, in crescita su Steam

9 March 2022 – 13:10

Secondo i dati recentemente diffusi da Steam, Windows 11 riscuote grande successo tra i videogiocatori, ad usarlo è il 16,8% dell’utenza.

Fonte: Punto Informatico