In un ristorante di Roma si paga in criptovalute

9 March 2022 – 18:00

Polpetta, un noto locale romano, è il primo al mondo che permette di pagare il proprio pasto tramite criptovalute. Ecco come funziona.

Fonte: Punto Informatico