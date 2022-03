Il co-fondatore di Apple ha definito Bitcoin l’oro matematico

9 March 2022 – 10:28

Per indicare la superiorità di Bitcoin sul dollaro il co-fondatore di Apple ha definito la regina delle criptovalute l’oro matematico.

The post Il co-fondatore di Apple ha definito Bitcoin l’oro matematico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico