Carta Pokémon comprata con i sussidi Covid: arrestato

9 March 2022 – 12:38

Un ragazzo di 31 anni ha comprato una carta Pokémon con i sussidi aziendali per il Covid: è stato arrestato, farà 3 anni di carcere.

Fonte: Punto Informatico