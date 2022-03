Apple M1 Ultra: più potente di una GeForce RTX 3090

9 March 2022 – 18:58

Il nuovo chip Apple M1 Ultra, integrato nel Mac Studio, offre prestazioni grafiche superiori a quella della GPU NVIDIA GeForce RTX 3090.

