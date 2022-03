Psyche: 75mq di fotovoltaico per viaggiare 2,4 miliardi di km

8 March 2022 – 13:00

La NASA sta affinando i dettagli della missione Psyche: mostrate le immagini dei pannelli fotovoltaici che alimenteranno un viaggio da 2,4 miliardi di km.

The post Psyche: 75mq di fotovoltaico per viaggiare 2,4 miliardi di km appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico