La repressione normativa sulle criptovalute non trova favori negli USA

8 March 2022 – 13:30

Un altro senatore, Ron Wyden, si è dichiarato contrario alla repressione normativa sulle criptovalute voluta dall’amministrazione Biden.

