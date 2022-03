Il Green Pass rimarrà anche dopo il 31 marzo

8 March 2022 – 16:36

Meno restrizioni grazie al miglioramento della situazione: sarà accantonato anche il Green Pass, ma non subito e in modo graduale.

The post Il Green Pass rimarrà anche dopo il 31 marzo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico