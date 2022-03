Shiba Inu annuncia che presto sarà disponibile su Robinhood

7 March 2022 – 10:21

La community di Shiba Inu ha pubblicato oggi stesso un tweet dove annuncia che l’asset digitale sarà elencato tra le proposte di Robinhood.

