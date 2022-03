Netflix, titoli di coda in Russia (con sberleffo finale)

7 Marzo 2022 – 1:45

Netflix interrompe le attività in Russia, ma non prima di aver rilasciato un importante documentario che ricostruisce la storia recente dell’Ucraina.

The post Netflix, titoli di coda in Russia (con sberleffo finale) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico