iPhone SE 3 è un successo prima ancora del lancio

7 March 2022 – 16:35

Un recente sondaggio di SellCell rivela che, pur non essendo stato ancora presentato, il 40% degli utenti vuole comprare iPhone SE 3.

Fonte: Punto Informatico