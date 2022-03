Bitpanda e le donazioni per l’Ucraina: i dettagli

7 March 2022 – 13:27

La piattaforma di origine austriaca darà inizio alle donazioni con un contributo di 100.000 euro per conto di Bitpanda. Ecco altri dettagli dell’iniziativa.

Fonte: Punto Informatico