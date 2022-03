Bitcoin perde la scena: l’oro supera i 2mila dollari per Oncia

7 March 2022 – 13:00

Nonostante Bitcoin abbia raggiunto diversi traguardi è stato superato dal suo acerrimo rivale: l’oro che ha superato i 2mila dollari l’Oncia.

