Apple: domani niente iMac Pro, arriverà nel 2023

7 March 2022 – 10:44

Secondo Ming-Chi Kuo all’evento Apple dell’8 marzo 2022 non ci sarà iMac Pro, ma dovrebbero arrivare un nuovo Mac Mini e un display da 27″.

