Amazon Echo: Alexa può hackerarsi da sola

7 March 2022 – 13:22

Un gruppo di ricercatori ha scoperto che gli Amazon Echo possono hackerarsi da soli riconoscendo ed eseguendo i comandi vocali riprodotti.

