Visa e Mastercard sospendono i servizi in Russia

6 March 2022 – 15:56

Visa e Mastercard hanno sospeso i servizi in Russia, quindi non è più possibile utilizzare le carte emesse da banche russe per transazioni all’estero.

Fonte: Punto Informatico