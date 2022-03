Tik Tok ferma ogni video in Russia

6 Marzo 2022 – 22:45

Tik Tok chiude i rubinetti in Russia: il social network amato dai giovanissimi ferma i video per evitare ritorsioni relative alle circolazione di fake news.

The post Tik Tok ferma ogni video in Russia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico