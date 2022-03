NVIDIA: Lapsus$ minaccia di pubblicare il codice

6 Marzo 2022 – 13:45

Lapsus$ ha minacciato di pubblicare il codice sorgente di NVIDIA se non verranno rispettate le loro condizioni, come l’eliminazione del LIte Hash Rate.

