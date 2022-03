In Finlandia è pronto un deposito per custodire le scorie nucleari per 100mila anni

6 Marzo 2022 – 21:21

Sta per essere inaugurato l’impianto di Onkalo, che custodirà i rifiuti ad alta attività prodotti dalle centrali nucleari del paese per i prossimi 100mila anni. Ecco perché ne abbiamo bisogno

Fonte: Wired