Il prezzo di tornare al carbone per svincolarci dal gas della Russia

6 Marzo 2022 – 9:20

In vista di un possibile taglio alle forniture, Mario Draghi ha aperto alla possibilità di utilizzare, almeno per un periodo, le centrali a carbone. Ma quanta energia potrebbero fornirci? E a che prezzo, anche per l’ambiente?

Fonte: Wired