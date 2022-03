Elon Musk: Starlink non bloccherà i media russi

6 Marzo 2022 – 19:45

Nonostante le richieste ricevute da alcuni governi, Elon Musk ha deciso di non bloccare l’accesso al servizio Starlink ai media di stato russi.

Fonte: Punto Informatico